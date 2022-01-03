İstanbul'da merdiven altı klinikte kaçak ilaç skandalı

İstanbul Zeytinburnu’nda yasadışı yollarla yurda sokulan ilaçların, merdiven altı kliniklerde oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kaçaklara satıldığı ortaya çıktı. Kliniğe baskın düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşık 2 bin 500 kaçak ilaç ele geçirirken, suçüstü yakalanan L.T. ve İ.G. isimli iki şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.