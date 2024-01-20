İstanbul'da taksiciden kadına şiddet dehşeti kamerada! 20.01.2024 | 12:11 İstanbul Şişli'de gece saatlerinde taksi şoförü bir kadına sokak ortasında şiddet uyguladı Kadını yere düşüren şoför, herkesin içinde kadına art arda tokat attı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Mecidiyeköy'de dün saat 23.30 sıralarında iddiaya göre taksi şoförü ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taksiden inen şoför kadını sokak ortasında yere düşürerek tokatladı. Şoför kadını bir süre darp etmeye devam etti. Araya giren vatandaşların yardımıyla güçlükle sakinleştirilen şoför aracına binerek olay yerinden ayrıldı.



Taksi şoförünün kadını yere düşürerek darp ettiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, taksiden inen şoförün kadını boynundan tutarak yere düşürmesi ve art arda tokat attığı anlar yer alıyor.