Video Yaşam İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon anı kamerada... 10 gözaltı!
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon anı kamerada... 10 gözaltı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon anı kamerada... 10 gözaltı!

17.11.2023 | 11:46

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten 10 kişi operasyonla yakalandı.

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İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'un dokuz ilçesinde 15 farklı adrese baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ adına faaliyetler yürüten 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yedi kaçak göçmen de yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Terör örgütü DEAŞ üyesi 10 kişi ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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