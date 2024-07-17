İstanbul'daki klima açma kavgası cinayeti kamerada

Yaz döneminde birçok işyerinde arkadaşlar arasında yaşanan klima tartışması İstanbul Arnavutköy'de ölümle sonuçlandı. Ahmet Ç., klima tartışmasında darp ettiği arkadaşı Kamilcan H.'nin ölümüne neden oldu. Tutuklanan Ahmet Ç., "Klima açma yüzünden tartıştık, küfürleştik" dedi.