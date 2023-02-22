İtfaiye erinden duygulandıran hareket! KYK yurdunda yıkandı, kullandığı şampuanın ücretini bıraktı | Video
Batman Belediyesinde görevli itfaiye eri, Gaziantep’in İslahiye ilçesine deprem bölgesinde çalışmalara katıldı. İtfaiye eri, çalışmaların 6. gününde KYK yurduna gidip duş aldı. Duyarlı itfaiyeci öğrencilere ait kullandığı şampuanın ücretini not yazarak bıraktı.
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