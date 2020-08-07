İzmir Çeşme’de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk'tan son dakika flaş açıklama | Video

İzmir Çeşme’deki The Beach of Momo isimli mekanda güvenlik tarafından darp edildiğini iddia eden ünlü Top Model Daria Kyryliuk ve erkek arkadaşı Baran Güneş son dakika açıklamalarında bulundu!

Tatil için geldiği İzmir Çeşme'deki bir plajın güvenliği tarafından darp edilen Ukraynalı top model Daria Kyryliuk yaşadığı o anları anlatarak, "Bana 60 yaşındaki bir koruma yumruk attı ben nakavt oldum ve bayıldım. Arabanın kapılarını kapatmaya çalışıyorduk, kapıları açıp tekrar içeriye yumruk attı. Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım kanıyordu her tarafımdan kan geliyordu" dedi.



"Bana 60 yaşındaki bir koruma yumruk attı ben nakavt oldum ve bayıldım"

Tatil için geldiği İzmir Çeşmede dayak yiyen Ukraynalı Top Model Daria Kyryliuk, olayı anını anlatarak, "Tekrar üstünde durmak istiyorum ki erkek arkadaşım bana vurmadı veya dokunmadı bizim gruptan veya arkadan grubumuzdan kimse aynı şekilde bana vurmadı. Evde panik atak geçiriyordum, gerçeklerin ortaya çıkmasının tek yolu Momo'nun elindeki kamera kayıtlarını halka ve savcıya vermeleridir. Saat 22.30 sıralarında kulüpten erkek arkadaşım baran ve birkaç arkadaşımızla çıkışa yöneldik. Çıkışta gruptan birinin güvenlikle kavga ettiğini gördük. Yokuşun yukarısındayım. Gördüğüm güvenlik bizim gruptaki kız ve erkeklere vurmaya başladı. Çok kalabalıklardı. Erkek arkadaşım için yokuştan aşağıya geldiğimde bana 60 yaşındaki bir koruma yumruk attı ben nakavt oldum ve bayıldım. Geriye kalan tek hatırladığım arabada uyandım. Ben arabada uyandığımda kapıları kapatmaya çalışıyorduk. Daha sonra kapıları açıp tekrar içeriye yumruk attı" dedi.



"Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım kanıyordu"

Arkadaşının ne kadar zarar gördüğünü bakmak için açtığı aynada kendini gördüğünü söyleyerek olayı anlatmaya devam eden model Daria Kyryliuk, "Yolcu koltuğunun aynası açıldığında arkadaşım ne kadar zarar gördüğüne bakıyordu, ben kendimi gördüm aynada ve delirdim. Hayat boyu modellik yapamayacağımı düşündüm, burnum ve ağzım kanıyordu her tarafımdan kan geliyordu. Eve geldiğimizde panik atak geçirdim, hiç kimseyle konuşmak istemiyordum. Kendimi yere attım, saatlerce yerde ağladım. Kendime geldikten sonra erkek arkadaşıma gittim ve benimle hastaneye gitmesini rica ettim. Hastaneden rapor alıp tedavi gördük, daha sonra emniyette ifade verdik. Arabayla sabah saat 06.00'da İzmir'e gittik. Biz uyku hapı alıp uyuyarak bu olayı unutmaya çalıştık. Kavganın neden olduğunu görmedim veya bilmiyorum. Benim tek gördüğüm güvenliğin bizim gruptan biriyle tartışmasıydı, çok kısa zamanda fiziksel oldu" diye konuştu.



"Bayılan çocuğu taşıyorum diye bana da vurdular"

Top model Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş, sevgilisinin dayak yediği akşam yaşanan olayı anlatarak, "Arabadaki çocukla bizim arkadaşımız arasında tartışma başlayınca olay fiziksele dönmeden ben Arap arkadaşımızı alıp uzaklaştırdım. Güvenlikte arabadaki çocuğu gönderdi. Bu esnada araba gitmişti tamamen. Ben Arap çocukla konuşurken, güvenlikten yaşlıca bir amca geldi, benim Arap arkadaşımla konuşmaya başladı. Bende sakinleşince arkamı döndüm oradan uzaklaşacaktım. Belki 20 saniye içinde bir tokat duydum. Güvenlik Arap çocuğa tokat attı, iş fiziksel olunca çocuk karşılık verdi. Çocuk karşılık verince bütün güvenlik herkes Arap çocuğun üzerine çullanarak vurmaya başladılar. Çocuğu aralarından çekmeye çalıştım, izin vermediler ve beni ittirdiler. Bu noktada ben fazla bir zarar görmemiştim. Bu vurma yaklaşık bir dakika devam etti. Çocuk 50-60 yumruk yedi. Daha sonra tümsek vardı, oradan düştü ve betona kafasını vurduktan sonra bayıldı. Gözleri gidince ben bunlara 'Öldürdünüz herifi haberiniz olsun' dedim. Ambulans çağırın diye bağırdım, kimse çağırmadı. Bende çocuğu sırtıma alıp yokuşun yukarısına çıkarmaya başladım. Çocuğu uyandığını görünce tekrar girdi.