İzmir’de 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 09.02.2024 | 06:24 İzmir’in Torbalı ilçesinde, hızla karşı şeride geçen tır, servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Torbalı'dan İzmir istikametine giden 35 BDT 622 plakalı tırın şoförü, Kuşçuburun mevkiinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada tır, hızla karşı şeride geçerek, İzmir istikametinden Torbalı yönüne giden 35 AIA 626 plakalı servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada adeta can pazarı yaşanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler, servis minibüsündeki Hikmet Tayfun Ç. (69) ve Ömer A.'nın (42) hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tır şoförü ve servis minibüsündeki toplam 12 yaralı, daha sonra da ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede durumu ağır olan Mesut P. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamadı. Tır sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan feci kaza, kameralara da yansıdı.