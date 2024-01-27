Video Yaşam Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video
Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video

Jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video

27.01.2024 | 09:58

Osmaniye’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Osmaniye merkezde düzenlenen operasyonda 41 gram metamfetamin maddesi, 16 gram kubar esrar maddesi, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 2 bin 500 Türk Lirası para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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