Video Yaşam Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video
Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video

Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı | Video

28.08.2024 | 10:52

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 40 şarjör, bin 653 mermi ve fişek, 38 av tüfeği ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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