Kafede başlayan tartışma caddeye taştı: O anlar kamerada | Video
Başakşehir’de bir kafe içerisinde iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kafenin dışında birbirlerine acımasızca saldıran şahıslardan bazıları araçların üzerinden atlarken polis ekipleri kavgayı ayırmakta zorluk yaşadı. Dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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