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OTOMATİK OYNAT
00:33
Kaldırım taşıyla ATM’lere saldırdı... Bir polisi de yaraladı... | Video 18.11.2021 | 22:06
10:09
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“Taklacı Güvercin” hırsızları... 18 taklacı güvercini çaldılar! | Video 18.11.2021 | 19:35
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Şanlıurfa'da otomobille çarpışan kamyon şarampole uçtu: 4 yaralı 18.11.2021 | 16:51
02:30
Başakşehir'de çarşafa sarılı cenin bulundu 18.11.2021 | 16:35
01:26
Uyuyan gencin telefonunu cebinden aldı, kameraya yakalandı | Video 18.11.2021 | 16:35
01:09
Seyir halindeki LPG'li otomobil cadde ortasında alev aldı | Video 18.11.2021 | 16:33
00:22
Hatay'da sahte alkol operasyonu! | Video 18.11.2021 | 16:22
01:42
Oğluyla kaldıkları baraka yandı, gözyaşlarına boğuldu 18.11.2021 | 16:18
03:10
03:42
5 kişinin öldüğü servis kazasına ilişkin lise müdürü açığa alındı | Video 18.11.2021 | 14:21
03:48
05:18
Yeni Zigana Tüneli inşaatında ışığı görmeye son 350 metre | Video 18.11.2021 | 14:02
01:11
Yankesici kamera görüntülerinden kendini ele verdi | Video 18.11.2021 | 14:08
01:17
Niğde'de kuryeyi defalarca kez bıçaklayıp böyle darp ettiler | Video 18.11.2021 | 13:55
05:50
01:54
Van Gölü dip çamurundan arındırılmaya devam ediyor 18.11.2021 | 13:29
02:12
Bursa'da 100 bin kişiyi zehirleyecek miktarda uyuşturucu ele geçirildi 18.11.2021 | 13:26
03:55
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Ağacın ikiye bölündüğü feci kaza kamerada | Video 18.11.2021 | 13:03
İstanbul’da banka ATM’lerine kaldırım taşı atarak zarar veren ve polislere saldıran bir kişi gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.