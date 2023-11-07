Kardeşlerin alacak-verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı | Video
Çorum'da abi ile kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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