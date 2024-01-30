Karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırmışlar: 4 tutuklama | Video
Sakarya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, araç alım satımı yapılan site üzerinden farklı şehirlerden 18 kişiyi satış aşamasında karşılıksız çek ve senetlerle 17 milyon lira dolandırdığı belirlenen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1’i adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
05:56
Beylikdüzü E-5'te kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 30.01.2024 | 11:35
04:32
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.01.2024 | 11:06
00:58
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 30.01.2024 | 11:11
02:00
Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 3 tutuklama | Video 30.01.2024 | 10:25
05:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Ocak 2024 Salı atv izle! | Video 30.01.2024 | 10:49
06:49
Erzincan’da belgeselleri aratmayan görüntüler | Video 30.01.2024 | 09:44
02:14
02:14
05:33
Erzincan'da motokrosçular nefes kesti | Video 30.01.2024 | 09:44
02:04
Fırtınada batan tekne vinç yardımıyla çıkarıldı | Video 30.01.2024 | 09:44
00:27
03:01
Zeytinburnu'nda iki grup sokak ortasında birbirine girdi | Video 30.01.2024 | 09:32
01:40
Kazdağları’nda kar manzarası böyle görüntülendi | Video 30.01.2024 | 09:59
03:12
Ardahan’da dondurucu soğuklar: Göle eksi 32 derece | Video 30.01.2024 | 09:38
01:24
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 30.01.2024 | 09:17
05:33
Adrenalin tutkunu motokrosçular nefes kesti | Video 30.01.2024 | 09:13
03:21
Kağıthane’de kamyon park halindeki araçlara çarparak kaçtı | Video 30.01.2024 | 06:03
01:58
02:21
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı | Video 30.01.2024 | 08:25