Kartal’da art arda makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu | Video

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Kartal D-100 karayolunda art arda makas atarak araçları geçen sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar ise bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Olay dün akşam saat 20.15 sıralarında Kartal D-100 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, araçların seyir halinde olduğu karayolunda otomobiliyle hızla ilerleyen bir sürücü diğer araçları art arda sollayarak ilerledi. Art arda makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını adeta hiçe saydı.
O anlar ise başka bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücünün tehlikeli hareketlerle ilerleyerek makas attığı görülüyor.