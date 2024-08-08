Kayseri’de 200 ton saman alev aldı! 98 Angus karbonmonoksit gazından etkilendi
Kayseri’de bir besi çiftliğinin önünde bulunan 200 ton saman sebebi belirlenemeyen bin nedenle alev aldı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği samanlar başka bir bölgeye nakledildi. Bir türlü söndürülemeyen samanlar tüm mahalleyi dumana boğdu. Başka bir besi çiftliğinde bulunan 98 Angus cinsi inek ise karbonmonoksit gazından etkilenirken birçok ineğin durumu ağır.
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