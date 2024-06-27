Kemal Sunal’ın “Gülen adam” filmi gerçek oldu: Bu yüzden cenazelere gidemiyor! | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu. Lastik tamircisi Kemal Sunal gibi sürekli güldüğü için cenazelere alınmadığını söyledi.
Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.
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