Video Yaşam Kendisini bekleten taksiciye kızdı, lastikleri patlattı | Video
Kendisini bekleten taksiciye kızdı, lastikleri patlattı | Video

Kendisini bekleten taksiciye kızdı, lastikleri patlattı | Video

17.11.2024 | 10:34

Beyoğlu'nda kendisini beklettiği için taksicinin lastiğini bıçaklayan ve lokantada tehditler savuran şüpheli 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 9 Kasım Cumartesi günü 17.15 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lokantaya gelen bir kişi içeride yemek yiyen taksi şoförüne kendisini gideceği yere götürmesini istedi. Alkollü olduğu düşünülen şüpheli, taksi şoförünün "yemek yiyoruz, bitince götürürüm" cevabını aldı. İddiaya göre sinirlenen şüpheli, birini arayarak "herkese topla konum atıyorum, gelin burayı patlatacağız" diyerek tehditler savurdu. O sırada yemeğini bitiren taksi şoförü aracına bindiği sırada cebinden çakı çıkartan şüpheli, taksinin lastiğini bıçakladı. Yaşanan arbede sonrası şüpheli olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

LASTİK BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için güvenliler kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapışan çalışmalar sonucunda şüphelinin çeşitli suçlardan 9 adet kaydı bulunan Murat Ç. (38) olduğu tespit edildi. Taksim'de yakalanarak gözaltına alınan Murat Ç., olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ederken kullandığı çakıyı da hatırlamadığı bir adreste attığını söyledi. Emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Murat Ç. 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.

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