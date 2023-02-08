Video Yaşam Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı | Video
Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı | Video

Kepçe operatörü depremden 47 saat sonra babasının enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı | Video

08.02.2023 | 09:20

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 61 yaşındaki Salman Aydemir, kepçesi ile arama kurtarma çalışmalarına katılan oğlu Osman Aydemir'in katkısıyla depremden 47 saat sonra sağ kurtarıldı.

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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Mercimektepe Caddesi'nde yıkılan 8 katlı apartmanın enkazında annesi ve babası bulunan kepçe operatörü Osman Aydemir, binadan ses geldiğini arama kurtarma ekiplerine iletti.

Aydemir, Bursa'dan yardıma gelen Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin direktifleri doğrultusunda kepçesi ile annesi ve babasının bulunduğu bölümdeki beton blokların kaldırılmasına yardım etti.

Yapılan çalışmalar sonucu 61 yaşındaki Salman Aydemir'e enkaz altında sağ ulaşıldı.

Vücudunun büyük bölümü beton yığınları arasında kalan ve sadece yüzü gözüken baba Aydemir'e UMKE ekipleri enkaz altında ilk müdahaleyi yaptı. Aydemir, 14 saat süren çalışmalar sonucu depremden 47 saat sonra sağ kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında Aydemir'in yanında bulunan eşinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

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