Kırıkkale'de sağanak taşkınlara neden oldu; Doğu Ekspresi hattı hasar gördü | Video
KIRIKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri ve mesire alanları su altında kaldı. Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi sonucu Ankara - Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.
Merkez ilçesindeki Osmangazi ve Kimeski mahallelerinde de dereler taştı. Yollar ve bahçeler çamurla kaplandı. Bahşılı ilçesinde ise içme suyu kuyularına sel suyu karıştı. Bölgedeki çeşmelerden, çamurlu su akmaya başladı. İlçeye bağlı Küreboğazı köyünde de içme suyu hattı zarar gördü.
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