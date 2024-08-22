Video Yaşam Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı | Video
Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı | Video

Kocasıyla tartışıp Boğaçay'a atladı | Video

22.08.2024 | 15:00

Antalya'da kocasıyla tartışan Azerbaycan uyruklu Kabutar Babayeva, kendisini Boğaçayı'nın sularına attı. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından Babayeva'yı sucul ot kesme makinesine alarak, karaya çıkardı.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 333 Sokak'ta, Boğaçay Köprüsü yakınlarında bulunan manzara seyir noktasında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kabutar Babayeva ile eşi Emin Yapıcılar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Babayeva, terliklerini çıkartarak kendisini Boğaçay'ın sularına attı. Emin Yapıcılar ve çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine ait,

Çayda su içerisinde büyüyen otları kesmek için kullanılan sucul ot kesme makinesine binen itfaiye ekibi, Babayeva'nın yanına gitti. Sucul ot kesme makinesinin kendisine doğru geldiğini gören Babayeva, uzaklaşmaya çalışsa da bir süre sonra ikna edilerek makineye alınıp, karaya çıkartıldı. Kadın, sağlık ekibinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BİRDEN KENDİSİNİ SUYUN İÇERİSİNE ATTI

Emin Yapıcılar, polis ekiplerine "Kendisine yanaşmadım, ağacın altında bekledim. 'Gel konuşalım, ne oluyor ne olmuyor' derken birden kendisini suyun içerisine attı" dedi.

Olayı görenlerden Kuzey İmrelioğlu da "Köprünün orada arkadaşımla balık tutuyorduk. Bir bağırma sesi geldi. Dönüp baktığımızda kadın suya atladı. Kadın karşıya doğru yüzmeye başladı. Kocası ekipleri aradı ve kadını kurtardılar" diye konuştu. (DHA)

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