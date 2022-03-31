Video Yaşam Kolundaki “Pinokyo” dövmesinden yakaladılar | Video
Kolundaki “Pinokyo” dövmesinden yakaladılar | Video

Kolundaki “Pinokyo” dövmesinden yakaladılar | Video

31.03.2022 | 10:36

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Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; dört kişilik bir uyuşturucu çetesinin üyelerinin kimliklerini bir çete üyesinin kolundaki “Pinokyo” dövmesinden tespit etti. Dört çete üyesi de uyuşturucu maddeleri sakladıkları rezidans dairesinde suçüstü yakalandı. Rezidans dairesinde 146,8 gram “Marihuana” isimli uyuşturucu madde bulundu.

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Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü Kumcular Yolu üzerinde bulunan lüks bir rezidansın en üst katındaki bir dairede dört kişinin uyuşturucu madde sakladığını tespit etti. Uyuşturucu madde satıcılarının birinin kolunda "Pinokyo" dövmesi olduğu belirlendi.

Önce kolunda dövme bulunan çete üyesi, ardından da diğer çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. E.K. (26), B.Z.S. (35), A.İ.A. (23) ve Y.K. (29) isimli dört uyuşturucu satıcısı söz konusu adreste suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 146,8 gram "Marihuana" adlı uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen iki bin 100 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen çete üyeleri "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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