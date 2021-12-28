Konteynerde tarım dönemi | Video

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Trabzon'un Yomra ilçesinde yatırımcı Elif Çakıroğlu, tarafından faaliyete geçirilen konteyner tip mini bitki fabrikasında yetiştirilen ürünler dünyaya ihraç edilecek. Bitki yetiştirme kabinlerinde topraksız yetiştirilen yaklaşık 20 kadar bitki çeşidi, bilgisayar ortamında takibi yapılarak daha sonra hasadı yapılıyor.