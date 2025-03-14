Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre; merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan deprem saat 14.44'te meydana geldi. Yerin 11,62 kilometre derinliğindeki deprem, merkez üssüne yakın yerleşim yerlerinde hissedildi. (DHA)