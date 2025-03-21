Küçükçekmece'de araca silahlı saldırı! 1 ölü | Video

Küçükçekmece’de cadde üzerinde bir araca yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.