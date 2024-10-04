Video Yaşam Kuşadası'nda domuzu arka ayaklarından yakalayıp eğlenen vatandaş kamerada
Kuşadası'nda domuzu arka ayaklarından yakalayıp eğlenen vatandaş kamerada

Kuşadası'nda domuzu arka ayaklarından yakalayıp eğlenen vatandaş kamerada

04.10.2024 | 15:34

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehre inen domuzları gören bir kişi, arka ayağından yakaladığı domuz ile adeta dalga geçti.

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Edinilen bilgiye göre Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Hülya Koçyiğit Bulvarı üzerinde gece saatlerinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inen bir grup domuzu gören 2 kişi, domuz sürüsünün peşinden gitti. O esnada bir kişi domuzu arka ayaklarından yakaladı. Kimliği bilinmeyen şahıs yol ortasında domuzu arka ayaklarından asılırken, kurtulmaya çalışan domuz ise bir süre çırpındı. O esnada diğer şahıs ise yaşananları kayıt altına aldı. Adeta domuzla dalga geçen gençlerin görüntüsü sosyal medyada da paylaşıldı. Bir süre çırpınan domuz, son anda kurtulup olduğu yerden kaçarak uzaklaştı.
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