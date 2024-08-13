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'Kuyu-16' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

'Kuyu-16' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

13.08.2024 | 08:46

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ merkezli organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, operasyon Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ'da düzenlendi.


Operasyonda elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertilerek 15 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.


Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:
"Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, suça azmettirme, suçu üstlenme, hükümlü ve tutuklunun kaçması, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi."

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