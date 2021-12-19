Video Yaşam Malatya’nın tek kadın erkek kuaförü "Hazen" | Video
Malatya’nın tek kadın erkek kuaförü

Malatya’nın tek kadın erkek kuaförü "Hazen" | Video

19.12.2021 | 15:47

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Malatya'da yaşayan 24 yaşındaki Hazen Gülfırat, çocukluk hayali olan erkek berberliğini yapma kararı aldı. Yaklaşık 7 yıldır erkek berberliği yapan Gülfırat’ı gören müşteriler önce şaşırıyor daha sonra tekrardan tıraş olmak için randevu alıyor.

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Malatya'nın tek kadın erkek berberi olan 24 yaşındaki Hazen Gülfırat, çocukluk hayali olan kuaförlüğün eğitimini aldıktan sonra kadınsın, yapamazsın diyenlere kulak asmadan 7 yıldır erkek berberliği yapıyor. Yeteneği sayesinde kısa sürede başarılı olan Gülfırat, saç ve sakal kesiminde erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor. Erkek berberliği yapan kadın gören müşteriler ise önce şaşırıyor ancak tıraşın ardından tekrar tıraş olmak için randevu alıyorlar. Gülfırat'ın hedefi hemcinslerinin erkek berberliğine yönlendirmek.

" BU MESLEĞİ SEVİYORUM"
Makas ve makinayı sevdiği için çocukluk hayali olan berberlerini yaptığını ifade eden Gülfırat, "Bu mesleği seviyorum. Sevdiğim için bu mesleği tercih ettim. Farkındalık oluşturmak istedim. Çocukluktan gelme bir duyguyla makinayı ve makası çok seviyordum. O yüzden sevdiğim mesleği yapmak istedim. Nasıl bir erkekten kadın kuaförü oluyorsa bir kadından da erkek kuaförü olabiliyor. 7 yıldır bu meslekte çalışıyorum" dedi.

" BAŞARAMAZSIN DEDİLER BAŞARDIM ÖDÜLÜMÜ DE ALDIM"
Kuaförlük alanında eğitimlerini tamamladıktan sonra yarışmalara da katıldığını belirten Hazen Gülfırat, başaramazsın diyenlere inat çabaladığını ve ödüller dahi aldığını söyleyerek, "Kadınsın, başaramazsın dediler başardım. Yarışmalarda ödülümü de aldım. Sahne ödülü ve cesaret ödülleri aldım. Müşterilerim çok güzel karşılıyorlar. Anlayışlılar ve memnun kalıyorlar. Bir kadından tıraş olmak daha iyi oluyor. Çünkü daha çok ilgileniyoruz biz" şeklinde konuştu.

ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR SONRA TEKRAR TEKRAR TIRAŞ OLMAYA GELİYORLAR
Kadın berber görünce müşterilerin şaşırdıklarını ancak tıraş olduktan sonra tekrar tekrar tıraş olmaya geldiklerini vurgulayan Gülfırat, "Müşteriler ilk başta farklı karşılıyorlar. Ama koltuğa oturduktan sonra memnun kalktıktan sonra bir kadının da erkeği tıraş edebildiğini gördükten sonra anlayışla karşılıyorlar. Ön yargı ile başlayıp ön yargılarını yıkan bir sürü insan oldu. Koltuğundan kalkıp gideni de hatırlıyorum sonra tekrar gelen oldu. Kalkıp tıraş olamam deyip tekrar gelip tıraş olanı da gördüm. Memnuniyet dile getiriliyor ve tekrarı geliyor. Müşterilerle iletişim kurabiliyorum. İletişim becerilerim oldukça yüksek bunun eğitimini de aldım. Çok kitap okudum, kendimi çok geliştirdim. Konu konuyu açabiliyor, konuşacak bir sürü şey bulabiliyoruz" diye konuştu.

" BAŞTA ÖNYARGIYLA YAKLAŞTIM AMA 4 YILDIR HAZEN BENİ TIRAŞ EDİYOR"
Kadın berber gördüğünde çok şaşıran ancak yaklaşık 4 yıldır Hazen tarafından tıraş edildiğini söyleyen müşteri Mustafa Pelitoğlu " İlk başta geldiğimde önyargı ile yaklaştım sonradan el becerisinin olduğunu fark ettim. 3 ya da 4 yıldır kendisinde tıraş oluyorum hiç de pişman değilim. İstediğim saç şeklini Hazen hanıma gösteriyorum, o da aynı şekilde yapabiliyor. Ben de memnun kaldığım için saçımı Hazen hanıma yaptırmaktan tereddüt bile etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"SAÇIMI HAZEN HANIMA KESTİRİYORUM"
Yine kadın berber gördüğü için şaşıran ve tereddüt eden müşteri Mustafa Akbulut ise ilk tıraşın ardından tereddüt bile etmeden artık her zaman saçlarını Hazen'e tıraş ettirdiğini dile getirerek, "İlk başta ben de bir kadın eleman aldığını görünce şaşırdım. Eğitim bittikten sonra kesime başladıktan sonra yaptığı işleri gördükten sonra bir güven hissi geldi. Ramiz Bey çok yoğun çalıştığı için randevu bulamamıştım kendisine. İlk randevumu Hazen Hanıma verdiğinde koltuğuna rahatlıkla oturdum. Çünkü Ramiz beyin kendi yetiştirdiği elemanın kendisi gibi yapabileceğini bildiğim için hiç tereddüt yaşamadım. Şuan saç kesimimi yine Hazen Hanım yaptı. Oldu ve bitti rahatladım. Kendisinden randevu alırken tereddütsüz bir şekilde alıyorum. Koltuğunda oturuyorum" diye konuştu.

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