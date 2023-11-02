Video Yaşam Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video
Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video

Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video

02.11.2023 | 12:30

Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında gökyüzündeki milli takımımız Türk Yıldızları’nı ağırladı. İnsanla makinenin muhteşem uyumuna sahne olan gösteri büyük beğeni topladı.

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Türk Yıldızları, ilk kez Yunusemre'de performans sergiledi. Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna düzenlenen gösteride Türk Yıldızları, Yunusemre semalarında Manisalılar'a unutulmaz anlar yaşattı. Evrenos Spor Tesislerinden izlenen gösteriye ilgi yoğun oldu. Gösteriyi hayranlıkla izleyen vatandaşların heyecanı görülmeye değerdi. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşlar için ücretsiz seferler yapıldı. Gösteri öncesi vatandaşlara seslenen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Cumhuriyetin 100. yılını kutladı.
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