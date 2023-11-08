Marmaris'te ahşap bungalov yanarak küle döndü: 2 gözaltı | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesinde iddiaya göre ahşap bungalov ev tamamen yanarak küle dönerken yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ahşap bungalov inşasında çalışan iki farklı ekibinin ustalarının arasındaki alacak verecek tartışmasının ardından bir ustanın evi kundakladığı iddiası üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler iddiaların odağındaki ustaları gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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