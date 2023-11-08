Video Yaşam Marmaris'te ahşap bungalov yanarak küle döndü: 2 gözaltı | Video
Marmaris'te ahşap bungalov yanarak küle döndü: 2 gözaltı | Video

Marmaris'te ahşap bungalov yanarak küle döndü: 2 gözaltı | Video

08.11.2023 | 14:36

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iddiaya göre ahşap bungalov ev tamamen yanarak küle dönerken yangınla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Yangın, Orhaniye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait arsa içinde ahşap bungalov evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gele Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tüm evi saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evin boş olması dolayısıyla ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Ahşap bungalov inşasında çalışan iki farklı ekibinin ustalarının arasındaki alacak verecek tartışmasının ardından bir ustanın evi kundakladığı iddiası üzerine Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler iddiaların odağındaki ustaları gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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