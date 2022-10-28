Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video

Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda, 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi.

Terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı faaliyet gösteren, terör örgütünün 'gençlik' yapılanması güdümünde örgütsel toplantılara katılıp organize eden ve terör örgütünün propagandasını yapan 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında ise, sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, 'maliye' yapılanması içerisinde bulunan ve örgütün kamplarında silahlı eğitim aldığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlar neticesinde PKK/ YPG'de 9 kişi gözaltına alınırken, diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda silah ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.