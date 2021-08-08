Mezbahaneyi mesken tutan ayı ve domuzlar kamerada | Video
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bulunan bir mezbahane ayı ve domuzlar tarafından mesken tutuldu. Mezbahanenin konteynerine atılan sakatat ve hayvan iç organlarından karınlarını doyuran ayılar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor.
Tunceli'nin Pülümür ilçe merkezinde bulunan bir mezbahaneye her akşam düzenli olarak gelen boz ayılar, konteynere atılan sakatat ve hayvan iç organlarından karınlarını doyuruyor. Ayıların yanı sıra domuzlar da beslenme alanına gelmeye başlarken, karınlarını doyuran hayvanlar daha sonra bölgeden uzaklaşıyor. Pülümürlü vatandaşlar da ayıların beslenme anlarını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alıyor.