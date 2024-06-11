Minibüsün traktöre çarptığı feci kaza kamerada: 1 yaralı | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı ise bölgedeki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Minibüsün traktöre çarparak sürüklediği anlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.
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