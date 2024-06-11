Video Yaşam Minibüsün traktöre çarptığı feci kaza kamerada: 1 yaralı | Video
Minibüsün traktöre çarptığı feci kaza kamerada: 1 yaralı | Video

Minibüsün traktöre çarptığı feci kaza kamerada: 1 yaralı | Video

11.06.2024 | 13:59

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü ölümden dönerken, kaza anı ise bölgedeki akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Marmaris-Datça karayolu Değirmenyanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolundan akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada 48 YB 513 plakalı traktöre, aynı istikamette ilerleyen 48 S 1613 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüsün önünde sürüklediği traktör refüje çıktı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Minibüsün traktöre çarparak sürüklediği anlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülendi.
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