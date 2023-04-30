Minik Çınar'ın hayali Togg oldu | Video 30.04.2023 | 15:41 Antalya'da sergilenen yerli ve milli otomobil Togg'a vatandaşların yoğun ilgisi sürerken, 11 yaşındaki minik Çınar'ın da hayali Togg oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Daha önce Antalya Konyaaltı Kent Meydanı'nda vatandaşların beğenisine sunulan yerli ve milli araç Togg'un T10X modeli Antalyalıların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktalarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda sergileniyor. Otomobili görmek isteyen vatandaşlar sıraya girerken, bazıları sürücü koltuğuna oturdu, bazıları da otomobilin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Togg'a meraklı gözlerle bakan çocuklar ise otomobilin tekerleklerini ve ön dizaynını inceleme fırsatı buldu. Togg deneyimini erken yaşta yaşayan çocuklardan 11 yaşındaki Çınar Memi ise hayalinin TOGG almak olduğunu dile getirerek, "Aracı beğendim, en beğendiğim özelliği 360 derece kamerasının olması. İlerde böyle bir arabamın olmasını istiyorum. Aracın direksiyon bölümü yumuşak, koltukları rahat, ses sistemi de oldukça konforluydu" şeklinde konuştu. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg Cumhuriyet Meydanı'nda ziyaretçilerini bekliyor.