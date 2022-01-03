Video Yaşam Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Paslı çifti cinayetinde son dakika!
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Paslı çifti cinayetinde son dakika!

Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Paslı çifti cinayetinde son dakika!

03.01.2022 | 15:39

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Ocak 2022 Pazartesi canlı yayınında gündeme gelen Paslı çifti cinayetinden son dakika haberleri; Cahide Hanım'ın ablası Suna Hanım kardeşi ve eniştesini öldürecek bir durum olmadığını, 6 ay sonra halk arasında bir terbiyesizlikten söz edildiğini, cenazede de bile konuşulduğunu, önceden hiç duymadığını, zaten kendisinden kardeşinin 157 gram altın aldığını, alacağı olduğu için konuşmadıklarını söyledi.

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