Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Paslı çifti cinayetinde son dakika!

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Ocak 2022 Pazartesi canlı yayınında gündeme gelen Paslı çifti cinayetinden son dakika haberleri; Cahide Hanım'ın ablası Suna Hanım kardeşi ve eniştesini öldürecek bir durum olmadığını, 6 ay sonra halk arasında bir terbiyesizlikten söz edildiğini, cenazede de bile konuşulduğunu, önceden hiç duymadığını, zaten kendisinden kardeşinin 157 gram altın aldığını, alacağı olduğu için konuşmadıklarını söyledi.