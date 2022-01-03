Video Yaşam SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında vasiyetini ve mezar yerini açıkladı "Mezarıma gelenler..."
SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında vasiyetini ve mezar yerini açıkladı

SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayında vasiyetini ve mezar yerini açıkladı "Mezarıma gelenler..."

03.01.2022 | 16:27

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Müge Anlı canlı yayınında duygusal anlar... Müge Anlı canlı yayında vasiyetini ve gömülmek için aldığı mezar yerinin özelliklerini açıkladı!

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