Müge Anlı tamamı kesintisiz 10 Ocak Pazartesi Tek Parça izle! Hatice-Cahit Paslı çiftini kim öldürdü? Sır cinayette yeni gelişmeler! | Video
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Atv Müge Anlı programında Paslı çifti olayında son dakika gelişmeleri! Muğla’nın Fethiye ilçesinde Cahit Paslı ile eşi Hatice Paslı'nın cesetleri bulunmuştu. Karı-kocanın tüfekle vurulduğu belirlendi. Peki, Paslı çifti neden öldürüldü, katilleri kim? Detaylar Müge Anlı'da...
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