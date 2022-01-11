Müge Anlı'da skandal yasak aşk trafiği şeması! Kan donduran cinayette art arda şok ilişki açıklamaları...

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı, Paslı çifti cinayeti ile ilgili yeni bilgilere ulaştı! Paslı çiftini kim öldürdü? Paslı çiftinin ölüm sebebi yasak aşk tarfiği mi? Müge Anlı canlı yayında; şema çizerek, yasak aşk trafiğini çözmeye çalışarak katilin kimliğini ortaya çıkarmaya çalışıyor...