atv Müge Anlı 11 Ocak Salı CANLI YAYIN İzle! Mehmet Sait Karaşahin'in eşinden çarpıcı açıklamalar: "Yıkadığım çamaşırları beğenmeyip…" | Video

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayını izle! Sahte hocalar, sahte altınlar, tuhaf iddialar ile programda dikkat çeken Mehmet Karaşahin ve Gizem Karaşahin çifti arasındaki gerginlik devam ediyor. İşte canlı yayında Mehmet Sait-Gizem Karaşahin olayının detayları..

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