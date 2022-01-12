Müge Anlı’da Paslı çifti cinayetinde kafalar karıştı! Ortaya atılmış söylentiler, şüphe çeken detaylar... | Video

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Müge Anlı, Paslı çifti cinayeti ile ilgili yeni bilgilere ulaştı! Paslı çiftinin katili kim? Esrarengiz cinayette yasak aşk mı yaşandı? Paslı çifti olayında yaşanan son gelişmeler..