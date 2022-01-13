atv Müge Anlı Tamamı Kesintisiz 13 Ocak 2022 Perşembe izle! Müge Anlı son bölüm izle... | Video
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ocak 2022 Perşembe canlı yayınından son dakika haberleri...
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Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi 10.00'da atv ekranlarında Beyaz araç cinayetteki düğümü çözecek mi? Milli sporcu, Paslı çiftini ölü bulduğu noktadaydı. Serkan Bey, Ölüdeniz tarafından gelince sol tarafta ağıl olduğunu, 50 metre ileride de çiftin cesedini gördüğünü, başka birisi geçmişse de cesetleri görmemesinin imkansız olduğunu, 11.05'te gördüğünü dile getirip olay yerini anlattı. Serkan Bey, Cahit Bey'in ceket cebinden kurşun deliğini gördüğünü söyledikten sonra eğer anlatılan saatler doğruysa kendisinin de beyaz aracı görmesi gerektiğini vurguladı. Serkan Bey, çiftin evine gitti. Köyden hanımefendi, çocukların 8.10 geçe servise bindirildiğini söyledi. Serkan Bey evin önünden öldürülen noktaya 25 dakikada gidildiğini dile getirip adli tıpın saatleri ile de tam uyuştuğu bilgisini verdi. Çifte cinayetin yol haritası. Adnan Bey, Halil Bey'i sabah 7, 7 buçukta Çalıca'da evinden aldığını söyledi. Serkan Bey orayı çok net bildiğini, Çalıca'dan belirli bir trafikten geçtikten sonra Oluklu'ya gelmesi için en az yarım saat geçmesi gerektiğini, 10-15 km. olduğunu ifade etti.
Son Dakika: Müge Anlı'da çifte cinayet çözülmeye çalışılıyor! İşte Paslı çifti cinayetinin yol haritası.. | Video
Beyaz araç cinayetteki düğümü çözecek mi? Halil Bey, Serkan Bey ile aynı yolda aynı istikamette gittiklerini, belki Serkan Bey'in kendi arkalarından gelmiş olacağını, kendilerinin geçerken daha kimsenin öldürülmemiş olduğunu yineledi. Müge Anlı aynı zamanda mantarı da aramaya 45 dakika gidip 10 dakikada neden aranıp geri dönüldüğünü sordu. Halil Bey, Şevki Sözen'in sorusu üzerine o yoldan ilk defa gittiğini, ilk defa oraya gittiğini, oraya giden yolları bilmediğini ifade etti. Şen kardeşler cinayetinde sıcak gelişme. Evden çalınan telefonlar satılmış. Ekipler şüpheli bir kişi üzerinde yoğunlaştı.