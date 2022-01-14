atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 14 Ocak 2022 Cuma atv izle! Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde son dakika

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ocak 2022 Cuma canlı yayınında son dakika... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şen Kardeşler olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki kardeşin vahşice darp edildikten sonra ölü bulunması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hatay'daki Şen kardeşler cinayeti olayı ile ilgili flaş gelişme!

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