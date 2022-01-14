atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 14 Ocak 2022 Cuma atv izle! Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde son dakika
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon | Video 14.01.2022 | 10:00
10:20
01:15
01:12
00:21
Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video 14.01.2022 | 09:43
00:19
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 14.01.2022 | 09:31
01:00
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 14.01.2022 | 09:28
04:21
01:18
Çorum'da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 14.01.2022 | 09:23
05:15
Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 14.01.2022 | 08:51
02:56
Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 14.01.2022 | 08:51
04:43
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 14.01.2022 | 08:55
01:32
Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video 14.01.2022 | 08:55
01:04
Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 14.01.2022 | 08:59
05:03
Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 14.01.2022 | 08:24
02:02
Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.01.2022 | 08:26
01:48
00:44
02:11
Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video 13.01.2022 | 23:45
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 14 Ocak 2022 Cuma canlı yayınında son dakika... Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şen Kardeşler olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki kardeşin vahşice darp edildikten sonra ölü bulunması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Hatay'daki Şen kardeşler cinayeti olayı ile ilgili flaş gelişme!
ATV CANLI YAYIN