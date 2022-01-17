Video Yaşam atv Müge ANLI CANLI YAYIN izle: 17 Ocak 2022 Pazartesi atv izle! Müge Anlı açıkladı: Katil zanlıları tutuklandı!
atv Müge ANLI CANLI YAYIN izle: 17 Ocak 2022 Pazartesi atv izle! Müge Anlı açıkladı: Katil zanlıları tutuklandı!

atv Müge ANLI CANLI YAYIN izle: 17 Ocak 2022 Pazartesi atv izle! Müge Anlı açıkladı: Katil zanlıları tutuklandı!

17.01.2022 | 10:21

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Ocak 2022 Pazartesi canlı yayınında; Müge Anlı, Şen kardeşler cinayeti olayının katil zanlılarının tutuklandığını açıkladı.

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