SON DAKİKA: Müge Anlı'da esrarengiz olay! 'Muska, sahte hoca, sıradışı garip iddialar...'

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sıradışı garip iddialar! Evi terk eden eşi Gizem Karaşahin'i bulmak için Müge Anlı'ya başvuran dertli koca Mehmet Şahin Karaşahin'den art arda şok açıklamalar... Sahte hoca, muskalar, garip iddialar...