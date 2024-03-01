Video Yaşam Mutfak dolaplarından uyuşturucu ve silahlar çıktı: 1 gözaltı | Video
Mutfak dolaplarından uyuşturucu ve silahlar çıktı: 1 gözaltı | Video

Mutfak dolaplarından uyuşturucu ve silahlar çıktı: 1 gözaltı | Video

01.03.2024 | 11:35

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda bir şüpheli yakalandı, evin mutfak kısmındaki dolaplardan 2 tabanca ile çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesi sınırlarında 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheliyi takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken evinde yapılan aramada mutfaktaki dolaplardan 3 kilo 750 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, bin 590 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarma götürülen şüphelinin ifadesinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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