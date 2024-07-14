Ölümün kıyısından saniyelerle döndü, zarar gören motosikletine üzüldü | Video
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada genç motosiklet sürücüsü adeta ölümün kıyısından döndü. Önüne çıkan araca çarpan motosikletli, metrelerce fırlayıp karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ölümden dönen sürücünün motosikletinin halini görünce üzüldüğü anlar da yer aldı.
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