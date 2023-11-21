Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video
Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan ve onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın çıktı.
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