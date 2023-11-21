Video Yaşam Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video
Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video

Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video

21.11.2023 | 08:39

Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan ve onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın çıktı.

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Yangın, Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Depremde ağır hasar alan ve tarihi olduğu için yıkılmayan iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.
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