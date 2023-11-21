Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video 21.11.2023 | 08:39 Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde hasar alan ve onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Antakya ilçesi Saray Caddesi'nde meydana geldi. Depremde ağır hasar alan ve tarihi olduğu için yıkılmayan iş yerinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.