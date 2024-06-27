Video Yaşam Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi | Video
Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi | Video

Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi | Video

27.06.2024 | 08:51

Ordu'da deniz üzerinde hortum oluştu. Vatandaşlar, dev hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen hortum, insanları tedirgin etti. Hortum karaya ulaşmadan son bulurken, sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulunmak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.

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