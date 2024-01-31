Video Yaşam Otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
Otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Otogarda iki otobüsün çarpıştığı kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

31.01.2024 | 10:40

BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarında iki otobüsün çarpıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında dün saat 11.15 sıralarında iki otobüs çarpıştı. 17 AEJ 934 plakalı otobüs şoförü perondan çıkmak için geri manevra yaptığı sırada içerisinde yolcuları olan ve Muş'a gitmek için otogar içerisinde seyir halinde olan başka bir otobüse çarptı. Kazada Muş seferini yapmak için hareket halinde olan otobüsün muavini yaralandı. Yaralanan muavin ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri iki şoförü de ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Muş yolcuları olay yerine gelen başka bir otobüse bindirilerek yoluna devam ederken, kazaya karışan iki otobüste de hasar meydana geldi.

KAZA ANI KAMERADA
İki otobüsün çarpıştığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Perondan yolcuları ile birlikte geri manevra yapan otobüse başka bir otobüsün çarpması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı yolcuların çarpma anında sağa sola savrulduğu da görüldü.

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