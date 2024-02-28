Otomobilin beton direğe ok gibi saplandığı feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 28.02.2024 | 13:11 Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde gece saatlerinde otomobilin beton direğe ok gibi saplandığı feci kazanın boyutu gündüz ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı'nda gece saat 01.40 sıralarında meydana geldi. 34 GZG 816 plakalı Opel marka Grandland model otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton elektrik direğine ok gibi saplanarak direği yerinden söktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü Ş.Y.(23), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ş.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza bölgesi gündüz görüntülendi. Gece vinç yardımıyla kaldırılan aracın parçalarının çevreye dağıldığı görüldü.