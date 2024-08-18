Otoparka girip araçlara zarar veren şüpheli yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da bir otoparkta bulunan 10 aracın lastiğini patlatıp zarar veren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.B.’nin daha önceden kasten yaralama, otodan hırsızlık ve mala zarar vermeden kayıtlarının olduğu öğrenilirken polisin şüpheliyi yakalamak için 42 ayrı kameradan 30 saatlik bir izleme yaparak şahsı yakaladığı belirtildi.